Алиханов: Литва хочет получить выгоду от блокировки транзита в Калининград

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские чиновники, которые ограничили транзит товаров в регион, намерены использовать сложную ситуацию в корыстных целях.

"Складывается ощущение, что они (представители Вильнюса. — Прим. ред.) пытаются использовать это в своей внутриевропейской или внутринатовской повестки для каких-то дополнительных уступок или шагов навстречу их стране", — подчеркнул российский политик, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим губернатор заявил, что Литва, скорее всего, хочет получить средства. В качестве примера глава области привёл военные базы и солдат.

Ранее Алиханов предупредил, что Москва подготовила "крайний ответ" на продолжение блокировки транзита Евросоюзом.