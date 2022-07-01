Spiegel: власти Германии требуют от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

Власти Германии настаивают на том, чтобы Литва как можно скорее сняла запрет на транзит товаров в Калининградскую область. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

По информации издания, руководство ФРГ возмущено действиями Вильнюса по транспортной блокаде российского региона.

"Теперь федеральное правительство Германии настаивает на отмене ограничений во избежание эскалации", — сказано в материале.

Spiegel также подчёркивает: ФРГ не разделяет позицию Литвы о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию Евросоюза.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что специалисты литовских железных дорог уведомили коллег из РФ о прекращении транзита ряда товаров, попадающих под западные санкции. Как пояснил глава региона, Вильнюс заблокировал перевозку санкционных грузов по своей территории с 18 июля.