Алиханов: Литва блокирует транзит санкционных товаров в Калининградскую область

Руководство литовских железных дорог уведомило коллег из Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров, попадающих под западные санкции.

Литва заблокировала перевозку санкционных грузов по своей территории с 18 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он уточнил, что под запрет попадает около половины перевозимых товаров: стройматериалы, металл, цемент и многое другое.

Если вопрос не удастся решить, отметил глава региона, грузы придётся доставлять морем, для чего понадобятся новые суда на линии Усть-Луга — Балтийск.

С подобной ситуации начинались претензии Германии к Польше в 1939 году, напомнил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Из-за статуса т. н. Польского коридора между Германией и… тем же самым Калининградом, который тогда назывался Кёнисбергом…" — провёл аналогию специалист.

Российские эксперты предполагают, что вопрос деблокады Калининградской области придётся решать в ближайшее время, и тогда гипотетический сухопутный Сувалковский коридор вполне может стать реальностью.

"США бросают в топку ещё одну страну. Боюсь что все закончится блокадой самой Литвы и с моря и с границы с Беларусью. Да много что может случиться с маленькой глупой страной", — предположил Марат Баширов.