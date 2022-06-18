Руководство литовских железных дорог уведомило коллег из Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров, попадающих под западные санкции.
Литва заблокировала перевозку санкционных грузов по своей территории с 18 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он уточнил, что под запрет попадает около половины перевозимых товаров: стройматериалы, металл, цемент и многое другое.
Если вопрос не удастся решить, отметил глава региона, грузы придётся доставлять морем, для чего понадобятся новые суда на линии Усть-Луга — Балтийск.
С подобной ситуации начинались претензии Германии к Польше в 1939 году, напомнил военный обозреватель Юрий Подоляка.
"Из-за статуса т. н. Польского коридора между Германией и… тем же самым Калининградом, который тогда назывался Кёнисбергом…" — провёл аналогию специалист.
Российские эксперты предполагают, что вопрос деблокады Калининградской области придётся решать в ближайшее время, и тогда гипотетический сухопутный Сувалковский коридор вполне может стать реальностью.
"США бросают в топку ещё одну страну. Боюсь что все закончится блокадой самой Литвы и с моря и с границы с Беларусью. Да много что может случиться с маленькой глупой страной", — предположил Марат Баширов.
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