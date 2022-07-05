Алиханов: РФ предусмотрела крайний ответ на блокировку транзита в Калининград

Россия предусмотрела "крайний ответ" экономического характера на случай, если Евросоюз будет и дальше блокировать транзит товаров, попавших под санкции, в Калининградскую область. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

В интервью РИА Новости губернатор отметил, что европейцы действуют вражескими методами и ухудшают жизнь россиян, вводя ограничительные меры.

"Если они собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее", — сказал Алиханов.

По его словам, Россия не очень хочет вступать в такое соревнование. Он выразил надежду на благоразумие европейских политиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники литовских железных дорог уведомили коллег из РФ о прекращении транзита ряда товаров, попадающих под западные санкции. Как пояснил Алиханов, Вильнюс заблокировал перевозку санкционных грузов по своей территории с 18 июля.