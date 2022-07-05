Россия предусмотрела "крайний ответ" экономического характера на случай, если Евросоюз будет и дальше блокировать транзит товаров, попавших под санкции, в Калининградскую область. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.
В интервью РИА Новости губернатор отметил, что европейцы действуют вражескими методами и ухудшают жизнь россиян, вводя ограничительные меры.
"Если они собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее", — сказал Алиханов.
По его словам, Россия не очень хочет вступать в такое соревнование. Он выразил надежду на благоразумие европейских политиков.
Ранее сообщалось, что сотрудники литовских железных дорог уведомили коллег из РФ о прекращении транзита ряда товаров, попадающих под западные санкции. Как пояснил Алиханов, Вильнюс заблокировал перевозку санкционных грузов по своей территории с 18 июля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.