Литва восприняла позицию Евросоюза по запрету транзита грузов в Калининград как "личное поражение". По мнению немецких аналитиков, власти Германии чётко высказали мнение о том, что все рестрикции необходимо снять.
В свою очередь, Литва возмутилась заявлением Евросоюза о том, что в юридических документах по четвёртому пакету санкций, которые намерены опубликовать в скором времени, уточнят, что ограничения не коснутся перевозок через Калининград.
"Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", — цитирует литовского чиновника Der Spiegel.
По мнению издания, таким образом, Еврокомиссия могла бы "сохранить лицо" Литвы, однако правительство страны возмутило, что члены ЕС оказались по другую "сторону баррикад" и восприняла подобные предложения "как поражение".
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