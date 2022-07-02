Der Spiegel: Литва возмущена позицией ЕС по Калининграду

Литва восприняла позицию Евросоюза по запрету транзита грузов в Калининград как "личное поражение". По мнению немецких аналитиков, власти Германии чётко высказали мнение о том, что все рестрикции необходимо снять.

В свою очередь, Литва возмутилась заявлением Евросоюза о том, что в юридических документах по четвёртому пакету санкций, которые намерены опубликовать в скором времени, уточнят, что ограничения не коснутся перевозок через Калининград.

"Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", — цитирует литовского чиновника Der Spiegel.

По мнению издания, таким образом, Еврокомиссия могла бы "сохранить лицо" Литвы, однако правительство страны возмутило, что члены ЕС оказались по другую "сторону баррикад" и восприняла подобные предложения "как поражение".