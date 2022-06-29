Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила включение Украины в список стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. По мнению дипломата, западные чиновники используют Киев в качестве инструмента для сдерживания нашей страны.
"Это (предоставление статуса кандидата в ЕС. — Прим. ред.) по сути является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины", — подчеркнула российский политик во время брифинга.
По словам Захаровой, европейские лидеры не намерены восстанавливать экономку чужой страны и развивать её демократические институты. Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Киев не выполнил необходимые для вступления в объединение требования.
Ранее вероятное расширение ЕС прокомментировал глава МИД России Сергей Ларов. Он заявил, что этот блок и военно-политический альянс НАТО создают коалицию для войны с нашей страной.
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