Захарова связала статус кандидата в ЕС для Украины с освоением территории страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила включение Украины в список стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. По мнению дипломата, западные чиновники используют Киев в качестве инструмента для сдерживания нашей страны.

"Это (предоставление статуса кандидата в ЕС. — Прим. ред.) по сути является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины", — подчеркнула российский политик во время брифинга.

По словам Захаровой, европейские лидеры не намерены восстанавливать экономку чужой страны и развивать её демократические институты. Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Киев не выполнил необходимые для вступления в объединение требования.

Ранее вероятное расширение ЕС прокомментировал глава МИД России Сергей Ларов. Он заявил, что этот блок и военно-политический альянс НАТО создают коалицию для войны с нашей страной.