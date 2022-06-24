Лавров: Евросоюз и НАТО формируют коалицию для войны с Россией

Руководитель МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможное расширение Европейского союза. По мнению министра, это объединение и военно-политический блок НАТО создаёт коалицию по борьбе с нашей страной.

"Евросоюз вместе с НАТО собирают современную коалицию для войны с Российской Федерацией. Будем на всё это смотреть очень внимательно", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции с азербайджанским коллегой.

По словам Лаврова, поведение членов ЕС похоже на политику диктатора Адольфа Гитлера, который распространил своё влияние на большую часть стран Европы. Таким образом лидер пытался противостоять СССР, отметил российский министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов оценил предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Чиновник заявил, что Киев пытается стать "любимой женой" в европейском "гареме".