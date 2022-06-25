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BFM TV: если Украину и примут в состав Евросоюза, то лишь через 15-20 лет

Мир

Дорога Украины в Европейский союз может занять 15-20 лет. Об этом заявил корреспондент Матье Коаш в эфире французского телеканала BFM TV.

BFM TV: если Украину и примут в состав Евросоюза, то лишь через 15-20 лет

По его словам, предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС следует воспринимать как политический шаг. Коаш пояснил, что за ним может не последовать других действий.

Он подчеркнул: европейские политики неоднократно обсуждали возможность присоединения к ЕС балканских государств, которые давно находятся в статусе кандидатов. Так, Северная Македония пытается войти в состав Евросоюза уже 17 лет, Албания — восемь лет.

"Присоединение Украины может занять 15-20 лет. Возможно, это вообще никогда не случится", — сказал журналист.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ЕС намерен передать Киеву девять миллиардов евро в качестве материальной помощи.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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