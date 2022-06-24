Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил о решении Евросоюза передать Киеву девять миллиардов евро. Украине нужна материальная помощь, чтобы платить преподавателями, правоохранителям, медсёстрам и пограничникам, отметил премьер-министр.
"Люди должны получать деньги и жить. Поэтому мы утвердили девять миллиардов евро помощи", — сказал польский политик.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок сказал, что западные чиновники постепенно прекращают оказывать военную поддержку Киеву. Поэтому ВСУ приходится действовать как террористам, заявил специалист.
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