Премьер Польши Моравецкий: Украина получит от Евросоюза девять миллиардов евро

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил о решении Евросоюза передать Киеву девять миллиардов евро. Украине нужна материальная помощь, чтобы платить преподавателями, правоохранителям, медсёстрам и пограничникам, отметил премьер-министр.

"Люди должны получать деньги и жить. Поэтому мы утвердили девять миллиардов евро помощи", — сказал польский политик.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок сказал, что западные чиновники постепенно прекращают оказывать военную поддержку Киеву. Поэтому ВСУ приходится действовать как террористам, заявил специалист.