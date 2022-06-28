Цеков: США понимают, что Украина не выиграет в противостоянии с Россией

Сенатор Сергей Цеков уверен, что США подпитывает конфликт на Украине не для того, чтобы последняя одержала в нём победу.

По мнению политика, американцы отлично осознают, что выиграть Киев в противостоянии с Россией ни при каких обстоятельствах не сможет, а чем дольше конфликт будет продолжаться, тем большие человеческие и территориальные потери она будет нести.

"Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет", — сказал Цеков в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

Цеков убеждён, что будущее самой Украины и жизни её граждан американцев мало волнуют, у них одна цель — ослабить Россию. Сенатор считает, что США ещё даже сами пока не понимают, как много они теряют, но для всех всё станет ясно, когда Киев будет вынужден капитулировать.