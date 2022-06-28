Сенатор Сергей Цеков уверен, что США подпитывает конфликт на Украине не для того, чтобы последняя одержала в нём победу.
По мнению политика, американцы отлично осознают, что выиграть Киев в противостоянии с Россией ни при каких обстоятельствах не сможет, а чем дольше конфликт будет продолжаться, тем большие человеческие и территориальные потери она будет нести.
"Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет", — сказал Цеков в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".
Цеков убеждён, что будущее самой Украины и жизни её граждан американцев мало волнуют, у них одна цель — ослабить Россию. Сенатор считает, что США ещё даже сами пока не понимают, как много они теряют, но для всех всё станет ясно, когда Киев будет вынужден капитулировать.
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