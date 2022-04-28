За развал Украины как единого государства ответственны западные страны. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков относительно намерения Польши осуществлять контроль над Западной Украиной.
"Развал страны уже начался", — сказал Цеков в беседе с РИА Новости.
Сенатор утверждает, что главными виновниками развала Украины стали именно Польша и США.
По его словам, по инициативе НАТО в Киеве в 2014 году был организован государственный переворот. Именно они виноваты в настраивании Украины враждебно по отношению к РФ, добавил он.
При этом Цеков пообещал, что Россия не останется в стороне, когда дело касается защиты прав русскоязычных граждан на Украине.
"Мы будем вмешиваться в той части, которая касается защиты прав русских на Украине, русской культуры, будем делать все для полной денацификации Украины", — заключил сенатор.
Согласно прозвучавшему 28 апреля заявлению директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава в данный момент ведёт обсуждение "воссоединения" с Западной Украиной, решая этот вопрос с Вашингтоном. И первое, что готовится сделать Польша — это ввести свои войска на желаемые украинские территории, чтобы "защитить" их от России.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.