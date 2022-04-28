Сенатор Цеков: Украину развалил и продолжает разваливать Запад

За развал Украины как единого государства ответственны западные страны. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков относительно намерения Польши осуществлять контроль над Западной Украиной.

"Развал страны уже начался", — сказал Цеков в беседе с РИА Новости.

Сенатор утверждает, что главными виновниками развала Украины стали именно Польша и США.

По его словам, по инициативе НАТО в Киеве в 2014 году был организован государственный переворот. Именно они виноваты в настраивании Украины враждебно по отношению к РФ, добавил он.

При этом Цеков пообещал, что Россия не останется в стороне, когда дело касается защиты прав русскоязычных граждан на Украине.

"Мы будем вмешиваться в той части, которая касается защиты прав русских на Украине, русской культуры, будем делать все для полной денацификации Украины", — заключил сенатор.

Согласно прозвучавшему 28 апреля заявлению директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава в данный момент ведёт обсуждение "воссоединения" с Западной Украиной, решая этот вопрос с Вашингтоном. И первое, что готовится сделать Польша — это ввести свои войска на желаемые украинские территории, чтобы "защитить" их от России.