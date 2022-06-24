Ситуация на Украине "ошеломляюще" благоприятствует России". Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире Fox News.
По словам военного, нет никаких рациональных оснований надеяться, что боевые действия могут переломиться, потому что Россия методично продвигается вперёд и уничтожает украинские вооружённые силы на Донбассе. При этом она не просто захватывает территорию, а уничтожает их способность защитить страну в любом другом месте, добавил он.
Дэвис считает, что даже общая сумма всех вооружений, которые обещали предоставить страны Запада и США, намного меньше того, что нужно Украине, и составляет едва ли десятую часть от минимально необходимого.
"И если посмотреть только на эти две вещи, то рационального пути к победе для Украины не существует", — заключил американский военный.
Ранее подполковник армии США Ричард Блэк заявил, что Украина уже проиграла.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.