Подполковник США Дэвис: рационального пути к победе Украины не существует

Ситуация на Украине "ошеломляюще" благоприятствует России". Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире Fox News.

По словам военного, нет никаких рациональных оснований надеяться, что боевые действия могут переломиться, потому что Россия методично продвигается вперёд и уничтожает украинские вооружённые силы на Донбассе. При этом она не просто захватывает территорию, а уничтожает их способность защитить страну в любом другом месте, добавил он.

Дэвис считает, что даже общая сумма всех вооружений, которые обещали предоставить страны Запада и США, намного меньше того, что нужно Украине, и составляет едва ли десятую часть от минимально необходимого.

"И если посмотреть только на эти две вещи, то рационального пути к победе для Украины не существует", — заключил американский военный.

Ранее подполковник армии США Ричард Блэк заявил, что Украина уже проиграла.