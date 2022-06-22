Полковник США Ричард Блэк: "Украина уже проиграла"

Украина уже проиграла России. Так оценил шансы Украины на победу в текущем противостоянии бывший сенатор, полковник армии США Ричард Блэк. Он подробно объяснил, почему сделал такой вывод.

Военный объяснил, что Украина уступает России в артиллерийской дуэли, она выпускает в день в 10 раз меньше снарядов. Кроме того, как заявили аналитики WP, Украина уже почти без оружия и нет никаких аналогов, оставшихся с советской эпохи.

Те же эксперты 10 июня заявили, что потери Украины исчисляются тысячами, а в день гибнет 200 солдат. Всего за две-три недели цифры увеличились вдвое, добавил Блэк.

"С населением гораздо меньше, чем в США, Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме. Украинцы сражались храбро, но ни одна нация не сможет нести такие огромные потери долго. Украине конец", — заключил американский полковник.