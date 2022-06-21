Турецкий обозреватель Мехмет Али Гюллер убеждён, что положение Анкары в НАТО не отражает интересов самой Турции в полной мере. Он отметил, что за десятилетия нахождения в составе НАТО Турция не стала обладать никаким преимуществами, кроме права вето. По его мнению, нахождение Турции вне военно-политического блока позволит стране отстаивать собственные национальные интересы, не оглядываясь на принципы альянса.
В случае исключения Турции из НАТО вероятная граница альянса будет проходить по линии Греция — Эгейское море — Крит — Южный Кипр — Израиль. Однако эти изменения в первую очередь ударят по планам Вашингтона.
"Турция должна закрыть Черное море, Кавказ, Западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Великого Евразийского партнёрства и нового мира. Путь к этому лежит через разрыв Турции с НАТО", — отметил Мехмет Али Гюллер в издании Cumhuriyet.
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