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Эрдоган призвал не доверять "этому Западу"

Мир

Правительству западных государств доверять нельзя, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган призвал не доверять "этому Западу"

Такое заявление турецкий президент сделал на встрече с представителями молодежи.

"Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил лидер Турции.

По его словам, с Западом можно сотрудничать в искусстве или в науке, но отнюдь не в политике. Эрдоган напомнил, что в Брюсселе уже много лет не могут окончательно решить вопрос по их вступлению в Евросоюз. "Кандидатство" в члены ЕС длится с 1999 года.

Ранее турецкий лидер предупредил, что "греческая милитаризация" островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между Анкарой и Афинами в последнее время весьма обострились из-за территориальных споров. Турция и Греция не могут согласовать зоны в акватории.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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