Эрдоган призвал не доверять "этому Западу"

Правительству западных государств доверять нельзя, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое заявление турецкий президент сделал на встрече с представителями молодежи.

"Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил лидер Турции.

По его словам, с Западом можно сотрудничать в искусстве или в науке, но отнюдь не в политике. Эрдоган напомнил, что в Брюсселе уже много лет не могут окончательно решить вопрос по их вступлению в Евросоюз. "Кандидатство" в члены ЕС длится с 1999 года.

Ранее турецкий лидер предупредил, что "греческая милитаризация" островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между Анкарой и Афинами в последнее время весьма обострились из-за территориальных споров. Турция и Греция не могут согласовать зоны в акватории.