Качиньский: поражение Запада на Украине будет серьёзнее, чем во Вьетнаме

Поражение западных стран, прежде всего США, на Украине будет серьёзнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Такое мнение выразил вице-премьер правительства Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

В интервью Gazeta Polska он отметил, что вооружённые конфликты всегда несут в себе "элемент неожиданности". При этом политик призвал лидеров западных стран не избегать "военного урегулирования" ситуации на Украине. По его словам, отказываясь от такого сценария, США и их партнёры "становятся в некотором смысле слабее".

"Учтите, что поражение Запада, прежде всего Соединённых Штатов Америки, на Украине будет чем-то более серьёзным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", — подчеркнул Качиньский.

Ранее вице-премьер Польши заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Как пояснил Качиньский, в этом случае Варшава сможет "постоять за себя".