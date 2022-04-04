Песков: воинственная линия Польши по ядерному оружию вызывает обеспокоенность

Воинственная линия руководства Польши, в том числе по вопросам размещения ядерного оружия США на территории страны, вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил на встрече с журналистами, что кризисная ситуация в мире может ухудшиться, если польские власти продолжат свою антироссийскую политику.

"Линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная и антироссийская. Предлагаемые действия могут привести к росту напряжённости на континенте", — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности страны разместить на своей территории американское ядерное оружие. По его словам, такие действия необходимо предпринять в связи с тем, что ФРГ недостаточно серьёзно относится к "российской угрозе", а Варшава и вовсе беззащитна перед Москвой.