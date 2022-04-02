Не нервировать Москву: США отменили испытания ядерной ракеты

Пентагон решил не испытывать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, чтобы не создавать лишнюю напряжённость в отношениях с Россией в ядерной сфере.

Запланированные ещё на 2 марта испытания ракеты Minuteman III вновь отложены на более поздний срок. По словам официального представителя Военно-воздушных сил США Энн Стефанек, подобный жест должен стать демонстрацией отсутствия у Белого дома планов повышать уровень готовности ядерных сил. В настоящее время Вашингтон не хочет предпринимать какие-нибудь действия, которые могут быть неправильно истолкованы зарубежными «партнёрами».

В Пентагоне уточнили, что подобные испытания является регулярными и проходят 4 раза в год на базе в штате Калифорния. О каждом тесте американское командование всегда предупреждает своих иностранных коллег, а сама ракета несёт пустую боеголовку и её целью является мишень в Тихом океане.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III входит в состав стратегических ядерных сил США. Это ядерное оружие шахтного базирования обладает дальностью в 12 тысяч км.