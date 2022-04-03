Вице-премьер Польши призвал США поделиться ядерным оружием

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности страны разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала интервью с Ярославом Качиньским, который помимо кресла вице-премьера занимает пост председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши. По его словам, Германия недостаточно серьезно относится к "российской угрозе", а Варшава и вовсе беззащитна перед Москвой.

По мнению Качиньского, в Польше стоит разместить новый командный центр НАТО, где будут планироваться совместные операции стран Североатлантического альянса. Таким образом Кремль получит ясный сигнал, что Восточная Европа может за себя постоять.

Также на волне антироссийской истерии польские власти задумали обзавестись ядерным арсеналом.

"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", - отметил Качиньский.

Он призвал Германию поставлять больше оружия киевского режиму, и полностью отказаться от российских углеводородов, не считаясь с трудностями для населения и промышленности.