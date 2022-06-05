FT: британские юристы отказываются работать с россиянами

Юридические фирмы в Великобритании отказывают в услугах российским клиентам из-за спецоперации на Украине, сообщает Financial Times. По словам адвоката Джонатана Фишера из Red Lion Chambers, фирмы опасаются репутационных издержек.

"Юридические фирмы держатся подальше от российской работы и думают дважды по этому поводу, в частности по репутационным соображениям", — отметил защитник.

По данным газеты, юристы в Лондоне проводят проверки даже тех потенциальных российских клиентов, которые не находятся в санкционных списках. При этом граждане России занимают второе место в Британии по числу коммерческих исков, поданных в суды. В частности с марта 2021 года по март 2022 года россияне подали более 20 таких обращений.