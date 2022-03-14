Юристы Пригожина уличили Лондон в вопиющей русофобии

Экстремальная русофобия свободно гуляет по Великобритании, это привело к смерти основополагающих принципов права в стране, убеждены юристы компании "Конкорд".

Подобное заявление было размещено в сообщении от юридической службы ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Кроме того, также был упомянут тот факт, что в 2021 году предприниматель Евгений Пригожин подал иск в отношении основателя ресурса Bellingcat Элиота Хиггинса в Высокий суд Англии. Создатель сервиса опубликовал ложные данные, порочащие честь и достоинство истца. В ответ на это адвокаты Хиггинса отправили письмо с угрожающим вопросом.

"Просим также подтвердить, в свете недавних событий в мире и сообщений об отказе нескольких юридических фирм Великобритании от представительства лиц, связанных с правительством России, что ваша компания готова продолжать действовать от имени Евгения Пригожина по данному делу", — было сказано в сообщении британских адвокатов.

Согласно данным пресс-службы "Конкорда", на данный момент в Британии происходит разрушение правовой системы посредством атаки на английских юристов, которые сотрудничают с российскими клиентами. Таким образом, планируется составить список английских юридических фирм, помогающих россиянам с заявлениями об обжаловании ограничительных мер. Такое предложение было получено от члена Парламента от партии Лейбористов Бена Брэдшоу.