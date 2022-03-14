Экстремальная русофобия свободно гуляет по Великобритании, это привело к смерти основополагающих принципов права в стране, убеждены юристы компании "Конкорд".
Подобное заявление было размещено в сообщении от юридической службы ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Кроме того, также был упомянут тот факт, что в 2021 году предприниматель Евгений Пригожин подал иск в отношении основателя ресурса Bellingcat Элиота Хиггинса в Высокий суд Англии. Создатель сервиса опубликовал ложные данные, порочащие честь и достоинство истца. В ответ на это адвокаты Хиггинса отправили письмо с угрожающим вопросом.
"Просим также подтвердить, в свете недавних событий в мире и сообщений об отказе нескольких юридических фирм Великобритании от представительства лиц, связанных с правительством России, что ваша компания готова продолжать действовать от имени Евгения Пригожина по данному делу", — было сказано в сообщении британских адвокатов.
Согласно данным пресс-службы "Конкорда", на данный момент в Британии происходит разрушение правовой системы посредством атаки на английских юристов, которые сотрудничают с российскими клиентами. Таким образом, планируется составить список английских юридических фирм, помогающих россиянам с заявлениями об обжаловании ограничительных мер. Такое предложение было получено от члена Парламента от партии Лейбористов Бена Брэдшоу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.