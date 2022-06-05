AT: поставки США РСЗО HIMARS на Украину грозят международной безопасности

Решение президента США Джо Байдена отправить на Украину новые РСЗО HIMARS может нести угрозу международной безопасности, заявили американские аналитики. По их мнению, несмотря на заверения Киева, что ракеты не будут использованы для удара по России, последствия предсказать невозможно.

Как подчеркнули аналитики, кроме того, и сам лидер нации несколько раз "менял своё мнение". Сначала Байден заявил, что американские власти не допустят запуск HIMARS на российскую территорию, а позже уточнил, что несмотря на это, необходимо "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".

"Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной", — считают аналитики журнала American Thinker.

Как подчеркнули в издании, ракеты способны поражать цель на расстоянии 80 километров, что ставит под сомнение и обещание Киева, и заявления Байдена.