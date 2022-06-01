Степанов: юго-восток Украины перейдёт к России, а западная часть - к Польше

Всё идёт к тому, что Украина объединится с Польшей - это будет реинкарнация Речи Посполитой, заявил кандидат исторических наук Дмитрий Степанов.

Эксперт в беседе с argumenti.ru заметил, что раздел Украины является хорошим раскладом для России, однако усиление Польши — это отрицательный момент.

"Юго-восток Украины перейдёт под контроль России, центральная часть будет буферной зоной, а западная объединится с Польшей, — эта схема реалистична", — сказал он.

По мнению Степанова, Украина уже разломлена: часть регионов видит перспективы в сотрудничестве с Россией, другие же территории продолжают ориентироваться на Запад.

Специалист также добавил, что даже украинские националисты будут не против такого разделения. Наличие общего врага в лице России становится для поляков и украинцев решающим фактором.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский осознаёт приближающийся распад страны, поэтому решил передать Польше Западную Украину.

По словам парламентария, Варшава давно планировала оккупировать эти земли, поэтому для неё это удачное стечение обстоятельств. При этом процесс передачи территорий проходит под прикрытием мнимой заботы об украинцах, подчеркнул Шеремет.