Зеленский заявил, что Украина и Польша являются "сёстрами"

В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. По этому случаю глава Незалежной Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с речью, заявив, что Украина и Польша избрали один путь. Президент Украины признался, что понимает своего польского коллегу с полуслова.

Зеленский отметил, что Варшава и Киев готовы защищать независимость своих государств. Украина, по его словам, уже сейчас отстаивает не только свои границы, но и защищает "всю Европу". По мнению главы киевского режима, поляки помогают Украине как братья и союзники.

"Побратимами являются и наши народы. Сёстрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении", — добавил Зеленский.