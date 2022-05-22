Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВСУ "сломали хребет"

Президент Владимир Зеленский выступил с речью перед украинскими СМИ на кануне третьей годовщины своей инаугурации. Он заявил, что ВСУ якобы одерживают одну победу за другой, "сломав хребет" одной из сильнейших армий мира, имея ввиду ВС РФ.

Громкое заявление, однако можно заметить, что планы киевской власти поменялись. Если раньше они заявляли, что Украина должна выйти на границы страны до 2014 года, то сейчас речь идёт о том, чтобы отбросить российскую армию на границы, которые были до 24 февраля 2022 года.

"Не надо быть очень жадными на этот момент, хотя это и не до конца справедливо <…> выйти на линию, которая была до 24 числа, я думаю, что это будет для нашего государства победой", — сказал Зеленский.

Также президент Украины указал на численность ВСУ — 700 тысяч воюющих человек. Но непонятно, кто входит в это количество. Численность ВС РФ меньше, но это не мешает наступать и взламывать оборону ВСУ, пишет "Военное обозрение". Россия проводит специальную военную операцию при поддержке союзных сил республик Донбасса и добровольцев.