Депутат Шеремет: Зеленский взял курс на передачу страны Польше

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский осознаёт приближающийся распад страны, поэтому решил передать Польше Западную Украину.

По словам парламентария, Зеленский понимает, что ему не удастся остановить процесс распада страны, поскольку юго-восток Украины уже потерян. Чтобы сохранить хоть что-то, он планирует передать Польше контроль над западными территориями страны. Варшава давно планировала оккупировать эти земли, поэтому для неё это удачное стечение обстоятельств. При этом процесс передачи территорий проходит под прикрытием мнимой заботы об украинцах, подчеркнул Шеремет.

Он предостерёг Польшу от попыток помешать России завершить спецоперацию, целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины.

"Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

На днях Зеленский сообщил, что планирует подписать соглашение с Польшей, которое упростит пересечение границы для граждан двух стран. Он призвал отменить границы и барьеры между государствами, поскольку украинцы и поляки являются ментально нераздельными побратимами.