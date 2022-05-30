Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал Pravda.Ru отказ Евросоюза от эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.

"Ключевая проблема при торможении принятия решения о введения нефтяного эмбарго против России — это сложности для части европейских стран, которые не могут отказаться от российской нефти, поступающей в Европу трубопроводным транспортом. В первую очередь это Венгрия, Чехия и Словакия. Вся нефтепереработка этих стран зависит от нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. Если бы санкции были введены, то это бы фактически привело к ликвидации отрасли нефтепереработки в этих странах", — заявил Громов.