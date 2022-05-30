По сообщению главы компании "Нафтогаз Украины" Алексея Рябчина, в её собственность перейдут 140 российских автозаправок с целью создания национальной сети автозаправочных станций.
"Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи "Нафтогазу", — сказал Рябчин, которого цитирует телеканал "Украина 24".
При этом не уточняется, заправки каких конкретно российских компаний имеются в виду. При этом Рябчин пообещал "окончательно решить этот вопрос" летом.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщал, что на Украине в течение ближайших нескольких месяцев будет создана государственная сеть АЗС. По его мнению, вмешательство государства в рыночные вопросы не слишком хорошо, но в данном случае оно уместно, потому что поможет зафиксировать цены на топливо, а также противодействовать злоупотреблению положением отдельных рыночных игроков.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.