140 российских автозаправок будут переданы "Нафтогазу Украины"

По сообщению главы компании "Нафтогаз Украины" Алексея Рябчина, в её собственность перейдут 140 российских автозаправок с целью создания национальной сети автозаправочных станций.

"Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи "Нафтогазу", — сказал Рябчин, которого цитирует телеканал "Украина 24".

При этом не уточняется, заправки каких конкретно российских компаний имеются в виду. При этом Рябчин пообещал "окончательно решить этот вопрос" летом.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщал, что на Украине в течение ближайших нескольких месяцев будет создана государственная сеть АЗС. По его мнению, вмешательство государства в рыночные вопросы не слишком хорошо, но в данном случае оно уместно, потому что поможет зафиксировать цены на топливо, а также противодействовать злоупотреблению положением отдельных рыночных игроков.