Киев грозит Газпрому судом в случае отказа от оплаты транзита: "Качай или плати"

Если Газпром прекратит оплату транзита голубого топлива через Украину, даже через те территории, которые страна не контролирует, то "Нафтогаз" будет подавать в арбитражный суд, заявил глава компании Юрий Витренко.

Ранее "Нафтогаз" предложил сменить точку входа для транзита. По словам Витренко, несмотря на новые обстоятельства, компания ожидает продолжения оплаты российской стороны при любом решении.

"Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер — Прим.ред.) подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита — это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаёшь газ — это долг по контракту", — заявил Витренко.

Он подчеркнул, что в худшем случае, это будет выглядеть "как новый арбитраж".