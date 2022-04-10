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Автор Дмитрий Плотников

Киев собирается возобновить масштабное воровство транзитного газа

Экономика

Киев очень хочет возобновить масштабное воровать транзитный газ.

Киев собирается возобновить масштабное воровство транзитного газа

А ещё воровство газа из хранилищ, при условии, что там что-то осталось. А всё потому что у Украины в этом большой опыт. Достаточно вспомнить 2006 год.

Ну вот предпосылки: Киев намерен отказаться от закупок европейского газа.

И отвечая на вопрос о украинских закупках в последние годы газа из РФ через европосредников, советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин сообщил, что Украина собирается отказаться от закупок газа у стран Евросоюза якобы за счет "более жесткой экономии". Этот газ уже "не российский, а европейский" – но и от него Украина намерена отказаться, введя те пресловутые жесткие "меры экономии".

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у ЕС", — завявил Рябчин.

Украина получает сегодня голубое топливо по виртуальному или физическому реверсу из Сковакии, Польши и Венгрии. Но нет всякого сомнения, что это российский газ.

Но раз решили "экономить", то давайте называть вещи своими именами: "возьмём его даром"! Тем более, что схема обкатанная, плюс ещё и за его же транзит потекут от России доллары. Превосходная схема.

Правда, вот закавыка: оставит ли Газпром транзит в этот раз? Может ведь и огорчить Киев!

И вот тогда схема может получиться просто замечательной: Газпром останавливает транзит, так как Киев ворюга, и тут руководители стран Евросоюза заявляют, что поставки Газпром перекрыл — но при этом могут умолчать про вороство Украины — и вводят эмбарго на поставки нашего газа. Сами евровласти вроде как и не при чём, ведь всё сделал злобный "Газпром".

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Автор: Дмитрий Плотников
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