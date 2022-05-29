Запад опасается, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по гуманитарному коридору из Турции в Сирию, чтобы добиться уступок по украинскому вопросу. Москва уже "посылала соответствующие сигналы", сообщает New York Times.
"Три иностранных дипломата заявили, что Россия послала расплывчатые сигналы о том, что она может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок по ситуации на Украине", — говорится в сообщении газеты.
Речь идёт о единственном открытом гумкоридоре "Баб аль-Хава", который соединяет Турцию с сирийской провинцией Идлиб. Его закрытие, как полагают эксперты, приведёт к массовому оттоку беженцев в Европу и страны Ближнего Востока. Как передаёт издание, этот фактор может использовать Москва для давления на страны, которые потенциально затронет миграционный кризис.
Голосование по гумкоридору в Совете безопасности ООН запланировано на июль.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.