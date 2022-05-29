NYT: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине

Запад опасается, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по гуманитарному коридору из Турции в Сирию, чтобы добиться уступок по украинскому вопросу. Москва уже "посылала соответствующие сигналы", сообщает New York Times.

"Три иностранных дипломата заявили, что Россия послала расплывчатые сигналы о том, что она может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок по ситуации на Украине", — говорится в сообщении газеты.

Речь идёт о единственном открытом гумкоридоре "Баб аль-Хава", который соединяет Турцию с сирийской провинцией Идлиб. Его закрытие, как полагают эксперты, приведёт к массовому оттоку беженцев в Европу и страны Ближнего Востока. Как передаёт издание, этот фактор может использовать Москва для давления на страны, которые потенциально затронет миграционный кризис.

Голосование по гумкоридору в Совете безопасности ООН запланировано на июль.