Bloomberg: Запад готов к уступкам Путину

Страны Евросоюза вслед за Венгрией стали уступать требованиям российского лидера Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

По их словам, стремление Европы "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Тем самым члены ЕС нарушают свои обещания нанести удар по больному месту Путина: энергетической отрасли, которая остаётся прибыльной в России.

В статье отмечается, что в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами организации по вопросам поставок оружия Киеву, диалога с российским президентом России и условий, которые должна будет принять Укараина в рамках будущего мирного договора.

Также Bloomberg обращает внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Напомним, решение Путина продавать газ европейским странам за рубли привело к росту национальной валюты РФ. Россия каждый месяц зарабатывает на экспорте энергоресурсов порядка 20 миллиардов долларов.