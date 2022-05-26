Большинство стран Евросоюза согласились с требованием России по оплате газа в рублях из-за того, что испугались энергетического кризиса, сообщает издание The Washington Post.
Таким образом, Москва победила в газовом противостоянии, подчеркнул автор статьи. Однако Евросоюз планирует в будущем снизить зависимость от российского газа. Тем не менее, поиск альтернативных поставщиков не увенчался успехом, и страны Европы готовы на всё, чтобы избежать кризиса.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Те государства, которые откажутся осуществлять операции в российской валюте, будут признаны нарушителями обязательств по договорам, предупредил лидер страны. Новая процедура купли-продажи газа начала действовать с 1 апреля.
По словам аналитика Bloomberg Хавьера Бласа, в конце осени Европу настигнет самый настоящий экономический коллапс из-за энергетического кризиса, вызванного ростом цен на углеводороды и электричество.
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