В Германии депутаты поссорились с Минобороны страны из-за поставок оружия на Укр

Несколько депутатов в Германии резко отреагировали на слова статс-секретаря Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер о единой позиции федерального правительства и союзников по Североатлантическому альянсу не поставлять боевые машины пехоты (БМП) и танки западного образца на Украину, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Так, заместитель председателя партийной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадерфуль заявила, что подобные слова тянут на "настоящий скандал", а произнести их мог либо некомпетентный, либо неосведомленный человек.

Депутат от партии "Союз 90/Зеленые" Сара Нанни также высказалась о заявлении Меллер. Она считает, что подобные слова вызывают "раздражение и удивление".

Напомним, Мёллер сообщила информацию по поставкам вооружения Украине, которая вызвала резонанс в Сети. Изначально её слова приняли за пустую болтовню, однако позже выяснилось, что Мёллер, похоже, и впрямь раскрыла военную тайну. Сделала она это не по глупости, а из лучших намерений.