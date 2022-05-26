Через месяц театр специальной военной операции на Украине, как и политический ландшафт вокруг него, изменятся до неузнаваемости. Союзные войска ВС РФ и ЛДНР сделали свое дело. Такое мнение высказал политический аналитик Марат Баширов.
Он считает, что переговорно-договорной процесс с Россией запустил американский дипломат Генри Киссинджер, который выступил на форуме в Давосе и фактически призвал пойти на уступки Москве.
"Он предложил Украине подарить России часть своей территории. А это означает, что западные военные аналитики осознают скорость и последствия поражения ВСУ на Донбассе и старичок должен был запустить тест приемлемости", — заметил политолог.
Эксперт также выразил надежду, что Россия сумеет выдержать паузу. И это поможет сократить потери личного состава армии.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.