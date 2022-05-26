Баширов: Киссинджер запустил переговорный процесс с Россией

Через месяц театр специальной военной операции на Украине, как и политический ландшафт вокруг него, изменятся до неузнаваемости. Союзные войска ВС РФ и ЛДНР сделали свое дело. Такое мнение высказал политический аналитик Марат Баширов.

Он считает, что переговорно-договорной процесс с Россией запустил американский дипломат Генри Киссинджер, который выступил на форуме в Давосе и фактически призвал пойти на уступки Москве.

"Он предложил Украине подарить России часть своей территории. А это означает, что западные военные аналитики осознают скорость и последствия поражения ВСУ на Донбассе и старичок должен был запустить тест приемлемости", — заметил политолог.

Эксперт также выразил надежду, что Россия сумеет выдержать паузу. И это поможет сократить потери личного состава армии.