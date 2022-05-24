Боевики националистического батальона "Азов"* в Мариуполе стреляли по всем мирным гражданам, в том числе по женщинам и детям, рассказал местный житель.
"У них нет ничего святого, не оставляли ни детей, ни матерей. Они долбили всех", — сказал мужчина, слова которого опубликовал депутат Госдумы Артём Бичаев.
Житель Мариуполя также добавил, что город очень быстро остался без элементарных коммунальных благ и лишился связи с внешним миром.
"Они отключили за пять минут воду, газ, свет, связь. Первой пропала связь, чтобы никто никуда не мог дозвониться", — рассказал мужчина.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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