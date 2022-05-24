Житель Мариуполя рассказал о стрелявших по детям "азовцах"*

Боевики националистического батальона "Азов"* в Мариуполе стреляли по всем мирным гражданам, в том числе по женщинам и детям, рассказал местный житель.

"У них нет ничего святого, не оставляли ни детей, ни матерей. Они долбили всех", — сказал мужчина, слова которого опубликовал депутат Госдумы Артём Бичаев.

Житель Мариуполя также добавил, что город очень быстро остался без элементарных коммунальных благ и лишился связи с внешним миром.

"Они отключили за пять минут воду, газ, свет, связь. Первой пропала связь, чтобы никто никуда не мог дозвониться", — рассказал мужчина.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.