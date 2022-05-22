Кадыров в своём клипе "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с украинского металлургического завода "Азовсталь" на автобусе.

"А ведь я предупреждал", — подписал политик свой ролик.

Видео — это нарезка кадров с солдатами Вооруженных сил Украины, которые укрывались на территории "Азовстали", а впоследствии сдались в плен, а также видеоматериала с главой Чечни, который управляет автобусом "МАЗ".

Монтаж выполнен таким образом, будто Кадыров везет пленных под лезгинку.

Напомним, перед сдачей в плен боевики неонацистского полка "Азов"* уничтожали оружие и личные вещи. И сдаваться они готовились долго и основательно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.