Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с украинского металлургического завода "Азовсталь" на автобусе.
"А ведь я предупреждал", — подписал политик свой ролик.
Видео — это нарезка кадров с солдатами Вооруженных сил Украины, которые укрывались на территории "Азовстали", а впоследствии сдались в плен, а также видеоматериала с главой Чечни, который управляет автобусом "МАЗ".
Монтаж выполнен таким образом, будто Кадыров везет пленных под лезгинку.
Напомним, перед сдачей в плен боевики неонацистского полка "Азов"* уничтожали оружие и личные вещи. И сдаваться они готовились долго и основательно.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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