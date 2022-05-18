Из-за экономического кризиса британские семьи стали всё чаще использовать рестораны быстрого питания McDonald's в качестве кухни, ванной и гостиной. Об этом сообщает The Guardian.
Председатель попечительского Фонда топливного банка Мэтью Коул отметил в интервью изданию, что рост цен на электроэнергию вынудил жителей Британии постоянно ходить в McDonald's, ведь там есть бесплатный Wi-Fi.
Он также подчеркнул: британцы покупают своим детям недорогой Хэппи Мил, а затем в течение нескольких часов греются внутри ресторана.
"Они умываются, чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi", — рассказал Коул.
По его словам, жизнь британцев ухудшилась из-за "бушующей инфляции". Он добавил, что жители страны теперь не стесняются принимать душ даже в развлекательных центрах, стараясь экономить на коммунальных услугах.
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