The Guardian: британцы моются и смотрят телевизор в McDonald's из-за роста цен

Из-за экономического кризиса британские семьи стали всё чаще использовать рестораны быстрого питания McDonald's в качестве кухни, ванной и гостиной. Об этом сообщает The Guardian.

Председатель попечительского Фонда топливного банка Мэтью Коул отметил в интервью изданию, что рост цен на электроэнергию вынудил жителей Британии постоянно ходить в McDonald's, ведь там есть бесплатный Wi-Fi.

Он также подчеркнул: британцы покупают своим детям недорогой Хэппи Мил, а затем в течение нескольких часов греются внутри ресторана.

"Они умываются, чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi", — рассказал Коул.

По его словам, жизнь британцев ухудшилась из-за "бушующей инфляции". Он добавил, что жители страны теперь не стесняются принимать душ даже в развлекательных центрах, стараясь экономить на коммунальных услугах.