Премьер Венгрии Орбан предостерёг НАТО от превращения в Антанту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что НАТО является оборонительным, а не военным альянсом, и поставки вооружения Украине не способствуют разрешению конфликта в этой стране.

"НАТО — это оборонительный союз, <…> не Антанта, и не должен в неё превратиться", — заявил Орбан.

Он отметил, что те страны альянса, которые спонсируют Киев оружием, находятся "на полдороге" к конфликту.

По словам Орбана, Венгрия выступает за прекращение огня на Украине и мирное урегулирование ситуации.

Ранее венгерский премьер сказал, что для Будапешта идея Евросоюза ввести эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильна ядерной бомбе. Он добавил, что Венгрии нужно не менее пяти лет, чтобы полностью отказаться от российской нефти.