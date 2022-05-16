Премьер Венгрии Орбан: санкции против РФ эффективны только на бумаге

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге, в реальности же они бьют по тем странам, которые их вводят.

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге", — отметил Орбан.

Он добавил, что эффективной могла бы быть континентальная блокада, однако те, кто её вводил, "проваливались".

Ранее венгерский премьер сообщил, что для Будапешта инициатива Евросоюза о введении эмбарго на российские энергоресурсы равносильна ядерной бомбе. По словам Орбана, Венгрии потребуется не менее пяти лет, чтобы полностью отказаться от поставок нефти из России. Для этого стране нужно будет построить новые предприятия и переориентироваться на нового поставщика.