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Автор Максим Александров

Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая

Мир

Для США гораздо опаснее украинского кейса ситуация, которая начинает закручиваться вокруг Китая, Тайваня, Северной и Южной Кореи и Японии. Поэтому Америка может ударить малыми ядерными зарядами в нынешней ситуации не на западе России, а около Китая. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая

Эксперт объяснил свой вывод тем, что на Украине США борются за часть мирового рынка продажи энергоресурсов, а с Китаем они воюют за валютный контроль, транспортные коридоры и вассальную сеть в регионе Юго-Восточной Азии, Африке и Восточной Европе.

Аналитик считает, что ядерный конфликт около Европы разрушит процесс перехвата европейского энергорынка у РФ, по крайней мере, его часть. А много денег на ядерном пепелище не заработаешь, добавил Баширов.

С Китаем же, по его мнению, всё обстоит иначе. Политолог напомнил, что Япония уже однажды подверглась атомным бомбардировкам США, при этом всё наладилось, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения принятия японцами этого военного преступления.

"Поэтому, стратеги США видят в таком малом ядерном ударе возможность сдержать наращивание Китаем военной мощи на пару десятков лет. Правда, впервые за сотню лет сами США могут подвергнуться ответному нападению, но с точки зрения топ-элит США (многим далеко за 70-т) — это оправданный риск", — заключил аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша кндр китай япония европа россия тайвань украина южная корея
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