Сивков: США не пойдут на размещение ядерного оружия в Польше

Если США всё-таки решатся поставить своё ядерное оружие Польше, Россия просто развернёт дополнительные ракетные комплексы "Искандер" на территории Калининградской области или Белоруссии. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, боевые действия между Россией и НАТО, если они начнутся, вначале будут вестись с помощью обычного оружия. И в этот период наиболее интенсивные и мощные удары как раз и будут наноситься по позициям ядерных вооружений.

Поэтому никто никогда не станет, будучи в здравом уме, размещать ядерное оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, пойти на это могут только конченые идиоты, заметил аналитик в беседе с Украиной.ру. Он считает, что США этого делать никогда не будут.

Возможность разместить ядерные вооружения в глубине своей территории, где их не смогут достать ракеты средней дальности, а, тем более, ракеты тактического радиуса действия, у России есть, заключил Сивков.

Ранее политолог Сергей Станкевич объяснил, что от ядерной войны мировые державы удерживает лишь гарантия взаимного уничтожения.