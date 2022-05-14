Global Times: Япония увеличивает расходы на оборону из-за ситуации на Украине

Пока Запад вводит против России санкции из-за спецоперации на Украине, Япония извлекает собственную выгоду из текущей ситуации, сообщает журналист Global Times Чен Янджюн.

Токио пытается добиться дипломатических прорывов во внешней и внутренней политике, отметил автор статьи. Япония хочет стать важным игроком на международной арене и призывает расширить состав постоянных членов Совбеза ООН, чтобы дать возможность Западу обойти право вето на введение жёстких ограничений в адрес России.

Что касается внутренней политики, то власти Японии планируют развивать военную отрасль. Так, премьер Фумио Кисида ссылается на нестабильную ситуацию в мире и предлагает увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (стандартный показатель для стран Североатлантического альянса).

Ранее экономист Ринат Хасанов заявил, что технологические санкции, введённые Токио против России, отрицательно отразятся на японской экономике, поскольку теперь Москва займётся настоящим импортозамещением и откажется от товаров из Японии.