EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Global Times: Япония увеличивает расходы на оборону из-за ситуации на Украине

Мир

Пока Запад вводит против России санкции из-за спецоперации на Украине, Япония извлекает собственную выгоду из текущей ситуации, сообщает журналист Global Times Чен Янджюн.

Global Times: Япония увеличивает расходы на оборону из-за ситуации на Украине

Токио пытается добиться дипломатических прорывов во внешней и внутренней политике, отметил автор статьи. Япония хочет стать важным игроком на международной арене и призывает расширить состав постоянных членов Совбеза ООН, чтобы дать возможность Западу обойти право вето на введение жёстких ограничений в адрес России.

Что касается внутренней политики, то власти Японии планируют развивать военную отрасль. Так, премьер Фумио Кисида ссылается на нестабильную ситуацию в мире и предлагает увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (стандартный показатель для стран Североатлантического альянса).

Ранее экономист Ринат Хасанов заявил, что технологические санкции, введённые Токио против России, отрицательно отразятся на японской экономике, поскольку теперь Москва займётся настоящим импортозамещением и откажется от товаров из Японии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония украина фумио кисида
Sberbank
Новости
Военкор Сладков: по боевикам "Азова"* ведёт огонь трофейная украинская техника
Global Times: Япония увеличивает расходы на оборону из-за ситуации на Украине
Сладков: "Уже и украинская боевая техника ведет огонь по боевикам "Азова"*
Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" от украинских националистов
Котенок: турецкий корабль для боевиков с "Азовстали" — из разряда "хотелок"
Собчак отреагировала на возможное признание иноагентом: "Сами себе-то не врите"
Шутка Сергея Лаврова про супружеский долг произвела фурор
Жители Одессы начали массово получать загранпаспорта
МИД РФ: Если ЕС одобрит вступление Украины в Союз, это будет означать его конец
Как Бразилия и Мексика могут унизить администрацию Байдена
Популярное
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя

В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.

В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
"Азов"* прощается с родными: "Сейчас мы с вами разговариваем в последний раз"
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Последние материалы
Собчак отреагировала на возможное признание иноагентом: "Сами себе-то не врите"
Шутка Сергея Лаврова про супружеский долг произвела фурор
Жители Одессы начали массово получать загранпаспорта
МИД РФ: Если ЕС одобрит вступление Украины в Союз, это будет означать его конец
Как Бразилия и Мексика могут унизить администрацию Байдена
Эксперт Скотт Риттер: Украина ещё не ощутила в полной мере мощь русской армии
СБУ начала задерживать детей за помощь россиянам
Собчак проверят на иностранное финансирование и могут признать иноагентом
Турция готова направить корабль для эвакуации националистов с "Азовстали"
Газон для дачного участка: мавританский, партерный, тенистый и другие. Какой выбрать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников