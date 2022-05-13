Экономист Хасанов: из-за санкций против России пострадает экономика Японии

Экономист Ринат Хасанов заявил, что введение Токио технологических ограничительных мер против России негативно скажется на экономике Японии. Как подчеркнул эксперт, Москва воспримет санкции в качестве возможности заняться настоящим импортозамещением.

"Прежде всего, это большие экономические потери для самой Японии. Это они теряют рынок сбыта, а не мы", — сказал специалист, слова которого приводит ФАН.

Собеседник издания напомнил, что недавно российский рынок покинула компания Siemens. Из-за этого под угрозой оказалось обслуживание "Сапсанов", предупредил Хасанов. По его словам, России надо обратиться к опыту СССР и запустить собственное производство.

Ранее китайский специалист Гао Дэшен сообщил, что Россия обладает устойчивостью против санкций Запада. Об этом написали в "Хуаньцю шибао".