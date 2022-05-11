Миронов выступил за полный разрыв отношений с Евросоюзом

Председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил за полный разрыв отношений с Евросоюзом, который, по его мнению, теперь ведёт исключительно антироссийскую политику.

Он написал об этом в своём Telegram-канале.

"Выступаю за полный разрыв отношений с ЕС. Призываю денонсировать Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем", — говорится в публикации.

Кроме того, Миронов добавил, что отношения с ЕС уже давно разорваны, и сейчас мы только поддерживаем их видимость, а европейские чиновники тем временем пересматривают основные принципы ЕС, чтобы было ещё удобнее вводить очередные санкции против России.

Ранее европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз введёт полный запрет на поставку российской нефти через девять месяцев, указав, что более ранние сроки плохо скажутся на её стоимости на мировом рынке. По его словам, такое решение будет иметь воздействие на экономику Европы меньше, чем оно "ударит на российскую".

Однако позже издание Welt заметило, что Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом, помогает России обходить санкции, введённые на российскую нефть, и танкеры РФ продолжают свободно заходить в европейские порты.