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Автор Елена Федорова

Welt: Россия смогла обойти "нефтяные" санкции с помощью Греции

Мир

Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом, помогает России обходить санкции, введённые на российскую нефть, пишет издание Welt.

Welt: Россия смогла обойти "нефтяные" санкции с помощью Греции

"В то время как многие европейские и американские трейдеры, нефтяные и судоходные компании прекратили все контакты с российскими операторами флота, греческие судовладельцы продолжали расширять свой бизнес с Россией", — приводится в статье комментарий эксперта.

Автор заметил, что российские танкеры продолжают свободно заходить в европейские порты, и Греция помогает этому. Так, например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур.

Ранее европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз введёт полный запрет на поставку российской нефти через девять месяцев, указав, что более ранние сроки плохо скажутся на её стоимости на мировом рынке. По его словам, такое решение будет иметь воздействие на экономику Европы меньше, чем оно "ударит на российскую".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы греция россия евросоюз
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