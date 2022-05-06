Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российскую нефть

Хорватия потребовала исключения из санкций Евросоюза на российскую нефть, которое оставит возможность импортировать так называемый вакуумный газойль для целей нефтеперерабатывающего завода в Риеке, об этом сообщило издания Vecernji list.

"В дискуссиях между государствами-членами в ЕС, который должен принять предложение Европейской комиссии о введении эмбарго на импорт российской нефти через шесть месяцев и российских нефтепродуктов к концу года, Хорватия выступает за исключение", — говорится в статье.

Отмечается, что вакуумный газойль является необходимым сырьём для производства дизельного топлива, именно поэтому Хорватия требует продолжить дальнейшие закупки.

Ранее европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз введёт полный запрет на поставку российской нефти через девять месяцев, указав, что более ранние сроки плохо скажутся на её стоимости на мировом рынке. По его словам, такое решение будет иметь воздействие на экономику Европы меньше, чем оно "ударит на российскую".