Джентилони: "Ввести эмбарго на российскую нефть можно через девять месяцев"

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз введёт полный запрет на поставку российской нефти не ранее, чем через девять месяцев, указав, что более ранние сроки плохо скажутся на её стоимости на мировом рынке.

"Наше предложение — ввести эмбарго (на нефть, — Прим. Ред), в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям", — цитирует его слова итальянская газета "Мессаджеро".

По словам еврокомиссара, такое решение будет иметь воздействие на экономику Европы меньше, чем оно "ударит на российскую".