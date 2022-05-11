Путин поздравил Пушилина с Днём ДНР: "Общими усилиями мы сможем одержать победу"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с восьмой годовщиной со Дня образования ДНР, выразив уверенность в том, что совместными с Россией усилиями Республика победит врага.

"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Донецкой Народной Республики. Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведём совместную борьбу за то, чтобы граждане Республики могли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией", — отметил он.

Российский лидер выразил уверенность в том, что благодаря совместным стараниям на территории Донбасса наступит мир и процветание, пожелав жителям Республики "мужества и стойкости духа".

"Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — мужества, стойкости и силы духа", — подчеркнул Путин.