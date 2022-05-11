Сенатор Пушков: реакция Запада на многополярный мир грозит ядерной катастрофой

Неспособность Запада смириться с многополярным миром может привести к серьёзным конфликтам, в том числе с риском ядерной катастрофы. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что в ближайшие десятилетия на международной арене не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. По его словам, в первой половине XXI века мир столкнётся с битвой за превосходство между главными центрами силы на политической карте.

Политик добавил, что большие сложности возникнут из-за острых ценностных и идеологических противоречий между странами.

"Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой "либеральной демократии", отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами", — пояснил Пушков.

Он также подчеркнул, что экономика будет постоянно становиться "жертвой политических решений". Благоприятным исходом в условиях таких конфликтов, указал сенатор, может считаться предотвращение ядерной катастрофы.